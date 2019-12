Ljusen brinner utanför slottet

Utanför det norska slottet fortsätter folk att tända ljus och lägga ner blommor till minnet av Ari Behn, som gick bort på juldagen.

Den norska författaren Ari Mikael Behn var född i Århus, Danmark och växte upp i England, Nordnorge och Moss.

Han hette till en början Bjørshol i efternamn, men tog 1996 sin mormors efternamn Behn.

Efter skolgång tog han en bachelor degree i historia och religion vid Universitetet i Oslo.

2002 gifte han sig med prinsessan Märtha Louise i Nidarosdomen. Tillsammans gav de ut boken Fra hjerte til hjerta (2002). Makarna skilde sig 2016.

Som författaren rönte han stora framgångar med debutboken Trist som faen: fortellinger (1999), som kom ut i Sverige två år senare.

Första romanen Bakgård kom ut 2003 och tre år senare Entusiasme og raseri. Romanen Vivian Seving etc., gavs ut 2009.

Övriga publikationer är bland annat Tiger i hagen (2015) och Inferno (2018).

De sista åren satsade han helhjärtat på konsten. Under hösten har haft en utställning tillsammans med Mikael Persbrandt i norska Tønsberg.

Ari Behn har även designat porslin och glas för Magnor Glassverk samt designat klädkollektionen Behn & Bulldog.

Ari Behn brottades med psykisk ohälsa under flera år.

Han efterlämnar döttrarna Maud Angelica, Leah Isadora och Emma Tallulah.