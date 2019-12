Så går ännu ett

år evigt ur tiden

Så fort ett år går och så mycket som hinner att hända.

Bilderna på det här uppslaget är bara glimtar från allt som hänt i vår bygd under de 365 dagar som snart passerat av 2019.

Dags att ta farväl, lägga det gamla bakom oss och blicka in i ett nytt år, ett nytt decennium och en ny tid.

Fast allt ska inte läggas bakom, förhoppningen är att en hel del av allt som hänt kan få följa med in i framtiden som goda, glada minnen.

Goda minnen är härligt att ta fram, de kan få även den gråblekaste vardag att gnistra till och lysa upp.

Gångna året var dramatiskt på många vis även här i vår vrå av världen. Det syns på bilderna intill. Branden på Åbuamossen i Hästvedatrakten rasade i april och ställde till stora skador, människor fick evakueras från sina hem.

Den 14 augusti slukades det gamla godsmagasinet på bangårdsområdet i en anlagd, explosionsartad brand. Tjock, svart rök vällde upp över stan, tågtrafiken lamslogs och hässleholmarna kom i stora skador för att se, och bli förbannade över, förödelsen dagarna efter.

Vår stad och vår bygd har heller inte skonats från kriminaliteten som grasserar likt en smittsam, rälig sjukdom över hela Sverige.

Även här har det smällt bomber och det extremaste hittills (ja, jag måste tyvärr skriva ”hittills”) är skottdramat på Trebackalånggatan den tolfte december, när två män sköts ner i omedelbar närhet till tre förskolor och Ljungdalaskolan mitt på den gråmulna eftermiddagen.

Politisk dramatik har heller inte saknats, protesterna var starka på kulturens område mot att bokbussen parkerats och nedskärningarna på Mötesplats Ljungdala. Till och med statsministern gjorde blixtbesök på Ljungdala, när han var ute på turné.

Jamen kul då? Vad har hänt för roligt? Massor, som väl är. Allt från stadsfest till Hästveda marknad, pridepromenad i kyrkans regi, Glöttadag på Hovdala och Joe Labero som kom sågs och trollade fram superstämning i Röda salongen. Därutöver kosläpp i Fjärlöv, karneval i Bjärnum och traktorrace i Nävlinge med mycket mera.

Så klart har det hänt mer, både roligt, sorgligt, skrämmande och vackert som vi berättat om i Norra Skåne. Så blir det även nästa år. För det enda vi kan vara säkra på, är att tiden går och inte väntar på någon, oavsett vem du är, hur mycket pengar du har eller vilken titel du verkar under. Tiden är på så vis skoningslös i sin rättvisa. Gott slut, gott nytt år och välkommen 2020!