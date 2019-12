Flyttlasset gick till Ebeneser

HÄSSLEHOLM Kvart över åtta på lördagsmorgonen började tio flyttkarlar lasta ut Norra Skånes bohag för färden mot den nya adressen, Ebeneser på Östergatan fem.

Tio man och fyra lastbilar gick åt till att frakta iväg skrivbord, stolar, hurtsar, kartonger, datorer med mycket mera. Fast allra först in i de nyrenoverade lokalerna var faktiskt kaffemaskinen, som kom på plats redan under fredagen.

Flyttgeneralen, marknadschefen Christian Haglund, berättar att flytten av en dagstidning har sina speciella svårigheter att förhålla sig till.

– Verksamheten måste störas så lite som möjligt och klockan åtta på måndag morgon ska allt vara som vanligt, folk ska kunna jobba och tidningen ska komma ut precis som vanligt, säger Christian Haglund.

Flytten har förberetts och planerats under lång tid, just för att allt ska fungera från start.

Norra Skåne lämnar därmed tidningshuset som varit tidningens hem sedan 1991.

– Det är naturligtvis lite vemodigt att lämna tidningshuset men det blir samtidigt ett privilegium att få flytta in i de fina lokalerna i Ebeneser. Och personalen är taggad och jättepositiv, konstaterar Christian Haglund.

Det nygamla läget i centrum blir tillbaka till rötterna, det var i centrum tidningen föddes.

– Det är mycket positivt för tidningen att komma till centrum, dessutom bidrar vi till att förtäta centrala Hässleholm med ytterligare en arbetsplats, resonerar Christian Haglund.