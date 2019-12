Once upon a time in Hollywood. Foto: TT

2019 går mot sitt slut och det är dags att sammanfatta. Kultur- och nöjesredaktionens medarbetare har listat sina bästa upplevelser inom olika genrer och nu har turen kommit till årets bästa filmer.

GUNILLA WEDDING 1. Hjärter dam, regi May el-Toukhy I danska Hjärter dam gör Trine Dyrholm sitt livs roll. Hon spelar advokaten Anna – en djupt engagerad försvarare av utsatta barn som inleder en relation med sin unga styvson.

Det här är ett obehagligt utmanande och gastkramade psykologiskt drama om förövare och offer som naglar fast biobesökaren i fåtöljen. Förutom lysande skådespelarinsatser förhöjs filmen också av regissören May el-Toukhys förmåga att sätta familjevillans strama funkislinjer i motsats till och i samklang med känslor och relationer. Dessutom gör hon samma sak med den betydligt mindre ordnade naturen. Mästerligt på alla sätt helt enkelt!

2. Den skyldige, regi Gustav Möller

En man, ett rum och en telefon – det är huvudingredienserna i danska Den skyldige. Vi följer polisen Asger Holm under en kväll på larmcentralen där han får ett samtal från en kvinna som heter Iben och som antyder att hon kidnappats av sin man och att parets två barn lämnats ensamma hemma.

Via telefonen, och utan att ta hjälp av någon annan, försöker Asger rädda Iben och barnen. Oerhört skickligt berättat med små medel och enorm spänning.

3. The Nightingale, regi Jennifer Kent Rått, brutalt och intensivt – det australiensiska hämnddramat The Nigtingale säter fokus på Australiens kolonialhistoria, på sexism och rasism och skär rakt in i nutiden utan förskoning. Lysande skådespel av Aisling Franciosi som den unga Clare som förlorat allt som är värt att leva för och av Baykali Ganambarr som den aboriginske spåraren som förlorat allt för länge, länge sedan.

ROLAND KLINTEBERG

1. Joker, regi Todd Philips

Med Batmanskurken Joker som megafon bjuder Todd Phillips på en svidande vidräkning med samhällets tillkortakommanden med att ställa upp för sina invånare. Joaquin Phoenix är en given Oscarskandidat när ”gubbarna” fördelas i början av februari 2020.

2. Once upon a time in Hollywood, regi Quentin Tarantino

Vi backar bandet till skarven mellan 60- och 70-talet när drömfabriken andades in de sista ångorna av vad som kallades stjärnornas Hollywood. Nu var det röken av hasch, hippies och generationsskiften som låg tät över stan. Leonardo DiCaprio som fallande westernstjärna är lysande och Brad Pitt likaså som hans stand in och högra hand. Tarantino är kalifen bakom kameran i stjärnornas tusen och en natt.

3. Helan och Halvan, regi Jon S. Baird

Det här är historien om det legendariska parets svanesång i England. Under storhetstiden umgicks de sparsamt privat men nu i utförsbacken upptäckte bägge att de hade en vän och bundsförvant i den andre. I verkligheten var det Laurel (Steve Coogan) som var hjärnan bakom teamet medan Hardy (John C. Reilly) helst befann sig på golfbanan.

PETER ELIASSON

1. John Wick Chapter 3 – Parabellum, regi Chad Stahelski

Ingen kan som regissören Chad Staheski iscensätta innovativt noirdoftande våldsbalett i dagens Hollywood. Och Keanu Reeves är förstås hämningslöst skoningslös. Magnifikt, helt enkelt.

2. Joker, regi Todd Philips

En studie i avgrundsdjupt utanförskap och dess konsekvenser när galenskapen tar över förkroppsligad av en lika naket obehaglig som nyanserat lysande Joaquin Phoenix

3. Smärta och ära, regi Pedro Almodóvar

En synnerligen inspirerad Pedro Almodóvar blir väldigt personlig och typ självbiografisk med en berörande och hudnära Antonio Banderas i rollen som regissören som genomgår både en kreativ kris och en livskris ovanpå de vanliga omfattande hälsoproblemen.

MATILDA ARBORELIUS

1. The Favourite, regi Giorgos Lanthimos

Lanthimos film om de två hovdamerna som slåss om drottningens gunst är en annorlunda filmupplevelse. The Favourite har lite av allt; satt i 1700-talet spelar den i kostymdramats korridorer men det riktiga dramat underställer sig aldrig genren utan står på egna ben. Lägg därtill en stor dos humor och otroliga skådespelarinsatser från de tre kvinnliga huvudrollsinnehavarna och man får en riktigt, riktigt bra film.

2. Aniara, regi Pella Kågerman och Hugo Lilja

När Harry Martinsons rymdepos, då mänskligheten på grund av miljökatastrofer blir tvungen att fly till Mars, blir film är sci fi-inslagen suggestivt lågmälda. Desto mindre lågmäld är den existentiella ångesten både ombord på rymdskeppet Aniara och hos tittaren i soffan framför filmen. En historia väl förvaltad av Pella Kågerman och Hugo Lilja.

3. Dolomite is my name, regi Craig Brewer

Jag har aldrig fastnat för Eddie Murphy. Tills nu. Den här verklighetsbaserade komedihistorien går från framgång till motgång till framgång till motgång – utan att det känns tråkigt. Tvärtom känns det skönt med dessa tydliga toppar och dalar, iklädda det bästa och det mesta från 70-talet.