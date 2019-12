Gammalt ut och nytt in

Årets sista dag rymmer ofta ett mått av eftertanke. Hur har det gångna året varit? Har förväntningarna uppfyllts eller kommit på skam? Hur ska 2020 bli? Just idag kan man också reflektera över ett helt årtionde, och att vi är på väg in i ett nytt: tjugotalet.

De första åren på tiotalet led av sviterna av den stora finanskrisen, och partiet som skulle komma att definiera årtiondet kom in i riksdagen. Ändå fortsatte allt som vanligt med en alliansregering, som möjligen blivit något tröttare och inte diskuterade så många visioner längre. Det är sannolikt en av orsakerna till förändringarna i valet 2014 som sedan ledde till de senaste årens omvälvningar i svensk politik. Den så kallade flyktingkrisen 2015 omdefinierade Sveriges självbild. Trots den massiva hjälpen från enskilda personer och från ideella organisationer stod det offentliga mer eller mindre handfallet. Regeringen såg bara problem och ojade sig över dem. Någon positiv ledare steg aldrig fram, i stället satte den ledsamma (i dubbel bemärkelse) presskonferensen med en gråtande Åsa Romson och en bekymrad Stefan Löfven tonen. Bristen på politiskt ledarskap blev uppenbar och en allmän ängslighet blev känslan inom politiken och myndigheterna.

Valet 2018 innebar ett nytt politiskt landskap, där Alliansens dödsångest syntes tydligt och där nya konstellationer bildades, av nöden tvungna. Debatten blev därmed ännu mer polariserad än tidigare, eftersom M och KD numera har sina gamla allianskamrater som förmenta fiender. Sorgligt, men ett konstaterande. Det räcker att läsa några kommentarer om politik på Facebook så är det tydligt att vägen tillbaka till ett nytt alliansbygge kommer att vara om inte omöjlig så guppig och krokig. Om det någonsin kommer att hända igen, det kanske bara kommer att vara ett trevligt minne för oss som var med under den glada allianstiden.

Den negativa utvecklingen inom politiken, både nationellt och globalt, som skett de senaste åren kan förstås bytas i en positiv. Frågan är bara när det kommer att ske. Men det finns goda tecken för den som är optimist. Att klimatfrågorna är viktiga för allt fler, inte minst tack vare Greta Thunbergs enorma genomslag och det extremväder världen fått, är positivt på så sätt att det krävs medvetenhet för att kunna åstadkomma något. Här gäller det för politiker och andra beslutsfattare att hänga med, men troligen kommer omställningen att ledas av progressiva företag och enskilda eldsjälar. Politiken är, som sagt, präglad av ängslighet.

Trots Brexit, Trump och fake news händer många saker i världen som kan ge hopp. Det finns länder med liberala, demokratiska och framtidsinriktade ledare, som Frankrike och Kanada. Sjukdomar utrotas och utvecklingen i världen när det gäller välstånd är på rätt väg, även om det finns mycket kvar att göra. Kvinnor behöver träda fram och släppas fram som ledare på både hög och låg nivå. Att hjälpa kvinnor i utvecklingsländer hjälper hela familjer. Jämställdheten har under årens lopp tagit två steg framåt och ett tillbaka, men trots allt har det gjorts framsteg i många länder.

Sociala mediers påverkan på människors liv är på gott och ont. De har å ena sidan bidragit till demokratisk utveckling, å andra sidan till ett aggressivt debattklimat och filterbubblor. De demokratiska partierna måste bli bättre på att hantera nättroll och att lyfta fram positiva saker. Politiker på alla nivåer måste våga leda och inte vara så extremt ängsliga. Föra fram sitt eget partis politik i stället för att ständigt förhålla sig till och klaga på andra partier. Tjugotalet måste bli ett förhoppningsfullt och engagerat årtionde! Ta ansvar och tänk igenom vad du själv kan göra! Gott nytt 2020!