Fina förhållanden när OL-året började

Den 72:a upplagan av Tormestorps IF:s nyårsorientering bjöd på utmärkta förutsättningar med uppehåll och sex plusgrader i luften.

– Det var perfekt löparväder, säger Jonas Jönsson från OK Tyringe efter målgången.

Maria Skoglund från Tormestorp är mest känd från cykelkretsar och sprang tillsammans med dottern Maja.

– Det var första gången jag var med på Nyårsorienteringen. Jag har bott här i 20 år så någon gång måste man ju prova och vara med, säger Maria Skoglund som hade gångavstånd till tävlingscentret vid Tormestorps skola.

– Tyckte inte att det var något större problem med orienterandet. Jag hade väl lite fördel av att jag cyklat mycket i skogen där tävlingen gick.

Maria och Maja sprang tillsammans och visade lovande orienterartakter då de blev fyra i den lätta klassen.

– Det här var jätteroligt. Nu får vi gå hem och läsa på om karttecknen, säger de båda efter loppet.

Jonas Jönsson har däremot sprungit orienteringen i Tormestorp på årets första dag desto fler gånger.

– Det har blivit lite av en tradition att vara med här. Jag har varit med här många gånger, men exakt hur många vet jag inte riktigt, säger Jönsson som representerar OK Tyringe.

– I år var det jättebra väder och man kände inte av blåsten ute i skogen.

Jonas sprang i klassen medelsvår 1 som han vann.

– Det gick riktigt bra. Terrängen var riktigt tuff och det var även lite blött på något ställe, säger Tyringeorienteraren som är en trogen deltagare i de lokala tävlingarna.

Edwin Falkstrand sprang för arrangörsklubben Tormestorps IF.

– Jag är nöjd med loppet, säger 14-åringen som blev trea i klassen svår 1.

– Jag bor bara en kilometer från starten så när jag vaknade på morgonen så sprang jag hit. Då jag brukar träna här så visste jag hur man skulle undvika de allra värsta branterna.

11-åriga kompisarna Elin Anzelius och Kristina Condori från Hästveda OK var båda med i Nyårsorienteringen för andra gången.

De sprang i medelsvår 1 tillsammans medan Kristinas nioåriga syster Delia sprang den lätta. Men Anzelius och storasyster Condori hade inga problem att hitta fram.

– Det var inte någon svår runda, den var rätt lätt ändå, säger Kristina och får medhåll från Elin:

– Nästa år blir det en svårare.

För Helen Andertoft från Markaryds FK har det hunnit bli en del nyårsorienteringar. 77-åringen från Hannabad debuterade för 42 år sedan och har sedan dess bara missat två år.

– Då har det varit på grund av väglaget, att jag inte har vågat köra ned. Men springer gör jag oavsett om det är regnigt och blåsigt eller djup snö.

Andertoft tog en mäkta imponerande tredjeplats i medelsvår 1.

– Det gick bra efter min förmåga, säger Andertoft som bara hade lovord för arrangemanget.

– Det är fin bana och bra terräng, vädret kan inte vara bättre.

Hon var på plats redan vid tävlingsstart 10.00.

– Jag brukar vara på plats tidigt för att slippa köerna men i år var det ju redan så många som hade kommit att det blev kö ändå, säger Helen Andertoft som hoppas på fler nyårsdagar i Tormestorp.

– Jag kommer tillbaka, om Gud vill och träskorna håller.

Alla klassegrarna i Tormestorp

Damer

Mycket lätt: Smilla Andertoft, Västerås.

Lätt: Ellinor Hellrup, Hässleholms OK.

Medelsvår 1: Ina Lindeberg, Skåneslätten.

Medelsvår 2: Maria Hermansson, Hässleholms OK.

Svår 1: Hilma Holmström, Härlöv.

Svår 2: Lotten Kindlundh, Finn.

Herrar

Mycket lätt: Pelle Alm, klubblös.

Lätt: Noah Andertoft, Västerås.

Medelsvår 1. Jonas Jönsson, OK Tyringe.

Medelsvår 2: Pär Fridsell, OK Pan-Kristianstad.

Svår 1: Per-Ola Olsson, OK Vilse 87.

Svår 2: Torgny Lindström, Ronneby.