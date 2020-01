Komikern och författaren Neil Innes har avlidit i en ålder av 75 år.

Han blev känd bland annat för sitt samarbete med Monty Pythongänget. Han skrev bland annat sånger och sketcher till deras tv-show Monty Python’s flying circus och han medverkade på några av deras inspelade album.

Han hade även en roll i filmen Monty Python and the holy grail samt i Monty Pythons Life of Brian samt skrev sångerna till Knights of the round table och Brave Sir Robin.

Neil Innes hade sin egen show i brittisk tv, The Innes Book of records och han var även medlem i Bonzo Dog Doo-Dah band, som var med i Beatles film Magical mystery tour.