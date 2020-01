Den amerikanske producenten Lee Mendelson har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 86 år.

Han producerade under sin långa karriär över 50 animerade tv-serier, mest kända är Snobben och Katten Gustaf.

Tv-karriären inleddes 1961, där han bland annat gjorde dokumentären The innocent fair.

Han skapade sitt eget produktionsbolag och gjorde flera dokumentärer, som A man named Mays om Willie Mays. Han fick snart idén om att göra en film om Snobben och tog kontakt med Snobbens skapare Charles Schultz. De ledde till många framgångsrika filmer.

Han fick ta emot 12 Emmys. Den första för A Charlie Brown Christmas (1965), där han även skrev texten till låten Christmas time is here. Musiken skrevs av jazzmusikern Vince Guaraldi. Det var med denna filmen som Snobben slog igenom.

Katten Gustaf var ett samarbete med Jim Davis och den första kortfilmen kom ut 1982.

Hans produktionsbolag Lee Mendelson film production, producerade över 100 filmer och tv-serier och vann förutom de 12 Emmys även fyra Peabodys samt nominerades för Grammy och Oscar.