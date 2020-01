Jazzmusiker och skådespelare Jack Sheldon har avlidit i en ålder av 88 år.

Han var född i Jacksonville, Florida och blev känd bland annat som komiker på The Merv Griffin show och Schoolhouse rock.

Han medverkade i flera filmer, tv-serier och dokumentärer, som exempelvis Star Trek: The next generation (1988), The Simpsons (1996) Johnny Bravo (1997), Family guy (2000-2001) samt Trying to get good: the jazz odyssey of Jack Sheldon (2008).

Han sjöng även bland annat introt till tv-serien Kärlekens vindar; ac-cent-tchu-ate the positive. Bland några av de album han medverkat på kan nämnas A jazz profile of Ray Charles (1961), Hollywood heroes concord jazz (1987) och It’s what I do (2007).