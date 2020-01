Sverige föll i sudden efter svängig semi

ISHOCKEY Efter drömstart och mardrömsfortsättning blev semifinalen mellan Sverige och Ryssland till slut jämn och dramatisk.

I förlängningen var det ryssarna som fick jubla sist.

Det hade inte gått mer än 16 sekunder av första perioden mellan Sverige och Ryssland förrän Rasmus Sandin satte 1-0 bakom den ryska målvakten.

Men snart förbyttes drömstarten i en nattsvart fortsättning. Med Alexander Holtz utvisad slogs kvitteringen in, och med blott 4:22 på matchklockan satte svenske poängkungen Nils Höglander in en armbågstackling som skickade Rögleanfallaren av isen för resten av matchen. Ryssarna satte 1-2 i det fem minuter långa numerära överläge som väntade.

Och de rödklädda fick också in 1-3 efter att Hugo Alnefelt glidit ut ur egna målet för att rensa pucken. Trissan stoppades av Yegor Sokolovs hand, varpå anfallaren nådde ner till förlängd mållinje varifrån han överlistade en Alnefelt ur position.

Det skulle ändå bli dramatiskt. Samuel Fagemo, som blivit av med sin kedjekamrat när Höglander visades ut, gjorde sitt sjunde mål för turneringen med en svensk mer på isen innan första perioden hunnit ta slut. Och i ett nytt powerplay halvvägs in i andra perioden gjorde Sandin sitt andra mål för matchen när lagkamraterna skapade trafik framför mål.

Fyra minuter in i tredje perioden var Sverige också förbi. På nytt var det i powerplay, och på nytt genom att det skickades in två man på kassen för att skymma den ryske målvakten. Nils Lundkvist avfyrade skottet som tog på den skymde målvaktens axel, och sedan gick in i mål till 4-3 via stolpen.

Ryssarna hade ett par puckar som dansade på den svenska mållinjen, men det var en rapp lyftning över Hugo Alnefelts högra axel och upp i nättaket som gjorde 4-4 och som tog matchen till förlängning.

Där, i spel tre mot tre, hade båda lagen fina chanser innan ryssarna efter knappt fyra minuter fick in det avgörande 4-5-målet.

För Sverige väntar därmed bronsmatch under söndagseftermiddagen.