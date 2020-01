Ytterligare två döda i bränderna

Ett brandgenererat åskoväder formerar sig i närheten av Nowra, New South Wales, Foto: NSW Rural Fire Service via AP

Australien Far och son bekämpade lågorna i Australien i två dagar. Deras kroppar hittades under lördagen.

De massiva bränder som härjar i Australien fortsätter att skörda dödsoffer. Ofattbara 500 miljoner fåglar, reptiler och däggdjur förmodas ha fått sätta livet till enbart i New South Wales, och under lördagen steg också antalet omkomna människor till 23. Detta sedan kropparna efter en 78-årig man och hans 43-årige son hittats, rapporterar AP.

Far och son ska ha bekämpat lågorna i två dagar innan de omkom.

Under lördagskvällen bekämpades bränderna i delstaten New South Wales av 3 600 brandmän, rapporterar AP.

– Vi är nu vid en position där vi säger till personer att det inte är säkert att röra på sig, att det inte är säkert att lämna dessa områden. Det råder ingen tvekan om att vi har en lång natt framför oss. Vi väntar fortfarande på det värsta, säger delstatens premiärminister Gladys Berejiklian till reportrar på plats.

Faran för bränder ökar samtidigt då temperaturen stiger. I huvudstaden Canberra uppmättes temperaturer på 43 grader Celsius, och på västkusten nåddes rekordhöga 48,9 grader.

De höga temperaturerna kan i sin tur leda till att åskoväder och eldtornados skapas. Åskovädren riskerar att starta nya bränder som sprids i de starka vindarna.

I måndags omkom en brandman när hans tio ton tunga räddningsfordon välte i en vind orsakat av nämnda väderfenomen, skriver Omni.