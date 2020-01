Slog Egypten i uppladdningen

Lukas Nilsson under söndagens landskamp i handboll mellan Sverige och Egypten i Kinnarps Arena. Foto: Mikael Fritzon/TT

HANDBOLL De svenska handbollsherrarna vann den första av två uppladdningsmatcher inför VM som startar nästa vecka.

Sverige besegrade Egypten med 28-27 i söndagens träningslandskamp i Jönköping, även om det satt hårt inne.

– I början var vi lite osäkra, framför allt i vårt anfallsspel, säger Lukas Nilsson till TV10 efter segern.

Matchen var jämn, men Sverige låg i princip hela tiden under med ett eller ett par mål. Första gången som Sverige hade ledningen i andra halvlek var vid 27-26 med två minuter. Det var dessutom blott andra gången Sverige ledde (första var vid 14-13 strax före paus).

Det räckte dock. Egypten kvitterade, men Linus Arnesson kunde gå på genombrott och sätta 28-27 med 15 sekunder kvar. Egypten tog timeout och fick sedan ett frikast med stoppad klocka med fem sekunder kvar. Men skottet räddades av Mikael Appelgren, och segern var därmed i hamn.

– Vi genomför denna matchen med vinst, och det är väldigt skönt. När det kommer till de sista minuterna vill man alltid vinna, det kvittar om det är träningsmatch, säger Lukas Nilsson.

Sveriges genrep inför EM på hemmaplan spelas under tisdagskvällen, då man än en gång tar sig an Egypten. Denna gång i Alingsås.

Sveriges första match i EM-gruppspelet går på fredag då blågult tar sig an Schweiz i Scandinavium i Göteborg.