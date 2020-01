Utmärkt skådespel i film som inte håller

Helen Mirren och Ian McKellen i The good liar. Foto: Chia James/Warner Bros. Pictures via AP

Recension

FILM

The good liar

Regi: Bill Condon

Medverkande:Ian McKellen, Helen Mirren, Russel Tovey med flera

Betyg: 3

Det tog sin tid innan två av vår tids största skådespelare, Sir Ian McKellen och Dame Helen Mirren, fick korsa sina klingor framför filmkameran.

För tjugo år sedan stod de på scen tillsammans på Broadway i Strindbergs Dödsdansen men på filmduken är det alltså premiär i The good liar som hade premiär 3 januari.

Det är mycket intressant att höra dem berätta om The good liar under de många intervjuer och besök de gjort i samband med filmens premiär runt om i världen.

Just det faktum att det inte är samma publik som ser dem på scenen som sedan går på bio är ett gammalt faktum som det celebra paret är väl medvetna om. Jag är övertygad om att manuset till The good liar lockade liksom det faktum att Bill Condon, som regisserade McKellen i mästerverket Gods and monsters, skulle stå bakom kameran.

Först som sist är inte oväntat McKellen och Mirren lysande från start till mål. McKellens tvära kast från mysgubbe och charmör till djävul i miniatyr och Mirren stålgrått ståtlig med mer än en räv bakom örat ger full poäng.

Men så kommer haken att själva storyn tyvärr inte gör dem rättvisa och att den till och med slår knut på sig själv när säcken skall knytas ihop.

Eftersom filmen jobbar med Blåsningen-konceptet, det vill säga lurendrejeri av den högre skolan är mina läppar förseglade vad gäller själva nerven i intrigen men ramen är att den gamle charmören Roy (McKellen) via en digital kontaktannons får den vackra änkan Betty (Mirren) på kroken. Med list och charm börjar han äta sig in i hennes hus trots barnbarnets (Russel Tovey) misstänksamhet.

Vi i publiken förstår snabbt att inte heller den ”lättlurade” änkan har rent mjöl i påsen och i första hälften av filmen är det härligt att se dessa giganter stjäla scener från varandra.

När så säcken skall knytas ihop går historien tyvärr över styr och mynnar ut i ett ridåfall som inte alls går i linje med de intentioner filmen mejslat ut och lovat publiken.

McKellen och Mirren är proffs som möjligen i sina sinnen känt att tåget spårat ur här men att ”the show must go on” och det samma gäller möjligen Bill Condon. Nåväl vi som köper Ian McKellen och Helen Mirren även om de bara läser ur telefonkatalogen får en högtidsstund, men som sagt sista biten av rullen kunde de ha nöjt sig med att läsa ur just den.