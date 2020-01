Julens sånger lockade åhörarna till kyrkan

HÄSSLEHOLM Julens sånger under den engelska benämningen ”Christmas carols” flödade i Hässleholm kyrka på trettondagen.

Det var Kyrkans Vocalensemble som stod för sjungandet under ledning av Bengt Almfjord denna mörkkulna seneftermiddag.

I de välfyllda bänkraderna fick åhörarna lyssna till bland annat klassiker som ”Joy to the world”, ”Stilla natt”, ”Änglarnas julsång” med flera.

Även omtyckta psalmer som ”Det är en ros utsprungen” sjöngs av både åhörare och kör.

Bakom kyrkorgeln och annan klaviatur satt Lukas Arvidsson och präst var Maria Halldén.