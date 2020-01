Den amerikanska skådespelerskan Natalie Trundy har avlidit i en ålder av 79 år.

Hon var född i Boston och flyttade tidigt med familjen till New York city, där hon började uppträda på Broadway redan som 12-åring.

Bland några av de film och tv-produktioner hon medverkat i kan nämnas The Monte Carlo story (1956), Mr Hobbs takes a vacation (1962), Beneath the planet of the apes (1972), Escape from the planet of the apes (1971), Conquest of the planet of the apes (1972), Battle for the planet of the apes (1973) och Huckleberry Finn (1974).