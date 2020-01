Spotnicks gitarrist har gått ur tiden

Visst, Siw Malmqvist må ha varit första svensk på USA-listan och Björn Skifs först att toppa densamma. Men den första asvenska popexporten är ändå The Spotnicks.

Nu har gitarren klingat ut för grundaren, kapellmästaren och gitarristen Bo Winberg.

Göteborgsbandet The Spotnicks var från starten 1961, tillsammans med The Shadows och amerikanska The Ventures, med och utformade 60-talets instrumentala gitarrpop. Inspirationen till bandnamnet och de rymddräkter de klädde sig i på scen tidigt i sin karriär hämtades naturligtvis från det sovjetiska rymdprogrammet.

För Bo Winberg, född 1939, började resan mot stjärnorna redan 1956 i bandet The Rebels.

1961 tog man namnet The Spotnicks och året därpå var man i med i tv-programmet Nya ansikten. Där uppträdde man i fyrarmade rymddräkter lånade av Povel Ramel.

Inte minst på grund av Winbergs spelskicklighet, egensinniga arrangemang och intresse för teknik fick man ett sound som fick fäste även i omvärlden, bland annat via Radio Luxemburgs försorg.

Redan samma år som första tv-framträdandet i Sverige fick man sin första listplacering i Storbritannien. De blev även stora i Tyskland, Frankrike och Japan.

Under alla år har bandet hållit. Totalt har det blivit 43 album och över 800 utgivna låtar innan bandet tackade för sig i april förra året med en avskedsspelning på Musikens hus i Majorna, i hemstaden Göteborg.

På fredagen lade bandet ut beskedet på sin hemsida: Bo Winberg är död. Han blev 80 år gammal.

”Det är med stor sorg som jag har nåtts av beskedet att Bo Winberg avled natten till den 3 januari”, står det på Spotnicks hemsida. ”Alla tankar går till Lenah och övriga familjemedlemmar.”