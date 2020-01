Prisad Malmöregissör bakom Kalifat

Malmöregissören Goran Kapetanovic har gjort kortfilmer, den guldbaggebelönade långfilmen Min faster i Sarajevo och senast barnfilmen Krig. Nu är han aktuell med sin första tv-serie, thrillern Kalifat om radikalisering och hemvändande IS-anhängare.

– Det kanske är ett känsligt ämne men det är bättre att visa och prata om det här än att spekulera, säger han bestämt.

Kalifat

Tv-serie i åtta avsnitt som visas i SVT1 med premiär söndag 12 januari 21.00.

Regi: Goran Kapetanovic Manus: Wilhelm Behrman, Niklas Rockström

Foto: Jonas Alarik

Medverkande: Gizem Erdogan, Ahmed Bozan, Aliette Opheim, Albin grenholm, Nora Rios, Yussra El Abdouni, Amanda Sohrabi, Lancelot Ncube, Simon Mezher, Ala Riani med flera

Kalifat, som får premiär 12 januari i SVT, utspelas 2015 och under de åtta avsnitten följer tittarna flera händelsetrådar som så småningom löper samman. I centrum står Pervin (Gizem Erdogan) från Sverige som följt sin stora kärlek till Syrien och IS och nu sitter fast i krigets Raqqa med man och en liten dotter.

Hon lyckas få kontakt med Säpoagenten Fatima (Aliette Opheim) som lovar hjälpa henne ut mot att Pervin ger henne uppgifter om ett terrordåd som hennes make och hans grupp av svenska jihadister planerar i Sverige.

Samtidigt lockar elevassistenten Ibbe unga, svenska skoltjejer in i en värld av fundamentalism.

Ett bra manus och karaktärer som gick att utveckla var bland annat det som lockade Goran Kapetanovic att ge sig in i tv-serievärlden.

– Kalifat är en stark och passionerad historia som vilken regissör som helst skulle tacka ja till, säger han. Det är också ett intressant ämne och kanske lite känsligt men nödvändigt att berätta. Det är fiktion men skulle kunna vara så här och jag tror alltid att det är bättre att visa och prata än att spekulera. Sedan kan man naturligtvis tänka sig att det kommer att finnas olika uppfattningar om den här serien men jag tror inte att en tv-serie skapar mindre förståelse eller försämrar läget.

Goran Kapetanovic har tidigare gjort flera kortfilmer och så den flerfaldigt Guldbaggebelönade långfilmen Min faster i Sarajevo (2016) om Zlatan och hans dotter Anja som i nutid återvänder till det Bosnien Zlatan flydde från 1992.

Förra året kom också barnfilmen Krig som spelades in i Malmömiljöer och berättar om nyinflyttade Malte som hamnar mitt i en konflikt mellan två gårdar. Att krig och krigets konsekvenser ur olika perspektiv går som ett tema i hans filmskapande håller Goran Kapetanovic med om.

– Men det är en slump, eller möjligen medvetet såtillvida att det finns saker jag tror att jag är bra på att beskriva och prata om, säger han. Samtidigt är det väldigt annorlunda den här gången. Kalifat är en mycket mer komplex historia. Men vem vet kanske gör jag en komedi nästa gång. Jag vill inte fastna i ett fack.

Hur var det att göra tv-serie jämfört med film?

– Att spela in Kalifat var lite som att göra fyra filmer på 92 dagar längdmässigt, säger han med ett skratt. Och det var svårare att följa långa bågar eftersom det ska vara cliff hangers efter varje avsnitt.

Alla delar av Kalifat som utspelas i Mellanöstern spelades in i Jordanien och hela filmteamet var på plats där tillsammans i cirka två månader.

– Man brukar åka till Jordanien för att det är ett tryggt land och det var en fantastisk upplevelse att filma där, säger Goran Kapetanovic entusiastiskt. Det var väldigt trevligt folk och fantastiska miljöer – allt från öknen och havet till stadsdelar som skulle se ut som om det var Syrien. Och när man åker tillsammans en grupp skådespelare och teamet och är där så länge blir det en väldigt gemenskap. Efter resan kändes det som om vi känt varandra i flera år.

Huvudrollen som Pervin spelas av Gizem Erdogan som bland annat medverkat i Rodja Sekerzös Dröm vidare och Fatima spelas av Aliette Opheim som slog igenom i Vita lögner och medverkat i ett stort antal filmer och tv-serier, bland annat brittiska Fortitude och amerikanska Patriot.

Många av seriens skådespelare är dock än så länge relativt okända namn.

– Jag har gett chans till många nya, icke etablerade skådespelare så att man inte ska se samma ansikten som överallt annars, säger Goran Kapetanovic.

Han berättar också entusiastiskt hur han och ensemblen har jobbat med karaktärerna tillsammans.

– Vi har pratat om dem och hur det ska gå för dem och format dem tillsammans. Och vi har researchat mycket – om hur det var i Syrien då och om Säpo till exempel. Tillsammans har vi skapat hela det här uttrycket. Och tillsammans med fotografen Jonas Alarik har vi också jobbat på att skapa en dokumentär känsla. Det här kan inte vara någon amerikansk gullig eller pompös grej.

12 januari är det premiär i SVT1 för första avsnittet av Kalifat och för Goran Kapetanovic känns det bra att lämna den för nya utmaningar nu.

– Det är lite som att ett kärleksförhållande tar slut och så får man lämna allt bakom sig och gå vidare, säger han.

Vad ska du göra när du går vidare?

– Jag läser lite nya saker nu och kanske blir det en film igen. Det är en sådan boom för tv-serier nu men man får tänka på vilket sätt olika saker berättas bäst. Men vi får väl se var jag hamnar.