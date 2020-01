De gör upp om Guldbaggarna

KULTUR På onsdagsförmiddagen presenterades årets Guldbaggenomineringar. Bland de nominerade finns för andra året i rad Malmöbon Sissela Benn.

Flest nomineringar har filmerna And then we danced och Quick fått, som båda tilldelats sju nomineringar, tätt följt av Eld och lågor och 438 dagar som belönats med sex nomineringar vardera.

För Malmöbon Sissela Benn blev det även i år en nominering för bästa kvinnliga biroll för rollen som Sunes mamma Karin, denna gång i Sune – best man. Sunefilmen har även nominerats för bästa film, bästa regi och bästa manliga biroll. Filmen är dessutom en av de fem filmerna som kan vinna Guldbaggens publikpris.

Även Vejbystrandbördiga Lisa Aschans film Ring mamma! knep tre nomineringar i kategorierna bästa manus, bästa kvinnliga biroll (Evin Ahmed) och bästa kvinnliga huvudroll (Sanna Sundqvist).

I den sistnämnda kategorin är även Pernilla August nominerad för rollen som Britt-Marie i Tuva Novotnys film Britt-Marie var här. Vinner hon får hon sin fjärde Guldbagge.

– Det var ett riktigt tufft arbete så det är roligt att få den bekräftelse, säger hon på telefon från Guldbaggenomineringens pressmöte i Stockholm.

1992 fick Pernilla August en Guldbagge i kategorin bästa skådespelerska för rollen som Anna Bergman i Den goda viljan. Sedan dess har det blivit ytterligare två baggar – bästa kvinnliga biroll för Där regnbågen slutar 2000 och bästa regi för regidebuten Svinalängorna 2011. Dessutom har hon naturligtvis ett antal nomineringar i bagaget också.

– Det är väl svårt att säga hur viktig något sådant här är men det är framförallt roligt att få den bekräftelsen för ett arbete som var tufft, är hennes kommentar till Guldbaggenomineringen i kategorin bästa kvinnliga huvudroll för Britt-Marie i Britt-Marie var här.

Hade du väntat dig det här?

– Nej, Gud nej, Jag har aldrig blivit så förvånad, säger hon med ett skratt. Det är så himla länge sedan och jag har varit fokuserad på annat. men väldigt roligt.

Britt-Marie var här, som kan vinna Guldbaggens publikpris, bygger på Fredrik Backmans roman med samma titel från 2014. Filmen regisserades av Tuva Novotny, och Pernilla August spelar den ordningsamma hemmafrun Britt-Marie som efter 40 år lämnar sin man och blir tränare för byns fotbollslag. Att rollen som Britt-Marie var svår handlade mycket om att hon var en tuff karaktär att vara i menar Pernilla August.

– Britt-Marie var så ledsen och det var så jobbigt att vara i.

Du har också sagt att hon är väldigt långt från dig själv – gör det också svårare?

– Ja, man får ta sig an rollen på ett annat sätt, man får gå djupare in.

Hur hittade du Britt-Marie-karaktären då?

– Det var mycket genom kläderna faktiskt, det är är ofta så det börjar, man får ett par skor, kläderna. Kicki Ilander, som gjorde kläderna, och jag började tillsammans forska och prata om vem Britt-Marie var och så. Det är väldigt ofta så en karaktär kommer till liv. Sedan är manuskriptet naturligtvis viktigt.

Pernilla August är också aktuell i ytterligare en film som fanns med bland de nominerade. Björn Stein och Måns Mårlinds Eld & lågor som fick hela sex nomineringar – bland annat för bästa foto och bästa kostym. Där spelar Pernilla August mamman, Elin Lindgren, i den ena av de stridande tivolifamiljerna som filmen handlar om.

Hade du trott att den skulle finnas med i nomineringssammanhangen också?

– Vet du, jag tänker inte på sånt över huvud taget. Men det var kul för den var väldigt rolig att arbeta med.

Under 2019 har Pernilla August också varit aktuell i SVT-serien Allt jag inte minns, baserad på Jonas Hassen Khemiris roman med samma namn, men under 2020 är det regi som gäller för ett tag.

– Jag har ett regiprojekt med en miniserie som jag ska göra men, som inte är riktigt officiellt än, säger hon.

Gillar du att skifta mellan att skådespela och regissera?

– – Ja, jag älskar det. Det är det roligaste som finns att få skifta, det ger väldigt mycket att gå emellan och när man har skådespelat mycket så längtar man efter regin och när man regisserat så längtar man bara efter att spela.

Vad gäller möjligheterna att placera ytterligare en Guldbagge bredvid de tre som hon redan har hemma ovanpå en bokhylla menar Pernilla August att hon inte har en aning.

– Det känns inte som det viktiga heller, säger hon bestämt. Det är roligt att få den här bekräftelsen som nomineringen är och sedan kan lika gärna någon av de andra få vinna.