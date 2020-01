Ett vägskäl för Iran

Iran kan ha skjutit ner Boeingplanet som förolyckades utanför Iran, där sjutton svenskar miste livet. Det är självfallet mycket allvarligt om det stämmer. USA och Kanada menar att planet sköts ner av en luftvärnsrobot, som ha avfyrats av misstag. Kanadas premiärminister Justin Trudeau säger att han har uppgifter om att Iran skulle ligga bakom. En oroväckande filmsnutt påstås föreställa när planet skjuts ner och om det kan bekräftas är det obehagliga bilder på när ett försvarslöst passagerarflyg förintas.

Iran har kallat dock kallat det för ”propaganda” i ett uttalande under fredagen. De verkar ha återvänt till tesen att det rör sig om ett tekniskt fel. Problemet är att det fortfarande inte framkommit något som bekräftar det. Bland annat saknar flygexperter ett nödrop.

Planet störtade under ett intensivt dygn då Iran hade högsta möjliga beredskap och dessutom ska ha fått varningar om amerikanska attacker. Normalt sett vore anklagelsen om att Iran skjuter ner passagerarplan absurd, men tyvärr blir anklagelsen mer trovärdig under just detta dygn.

Iran är ansvarigt för utredningen kring kraschen och har bjudit in USA att delta liksom experter från Kanada och Sverige. Det är en bra början. Men reglerna för hur ett internationellt samarbete kring flyghaverier ska gå till är tandlösa och inget är tvingande.

Oroväckande nog är vrakdelarna redan bortforslade och marken uppgrävd, vilket gör en haverikommissions arbete mycket svårt. Om planet inte sköts ner utan som Irans luftfartsmyndighet hävdar råkade ut för tekniska problem hade Iran kunnat göra det lättare för sig själv genom att inte förstöra haveriplatsen.

Risken finns nu att det aldrig blir något ordentligt avslut, utan spekulationer som i längden kan leda till instabilitet och till och med diplomatiska komplikationer. Om Iran talar sanning och planet störtade på grund av tekniska problem bör de lägga fram så mycket bevis för det som möjligt.