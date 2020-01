Livsglädje i film om döden

Recension

FILM

The farewell

Regi: Lulu Wang

Medverkande: Awkwafina, Dong Li, Shuzhen Zhao, Tzi Ma, Diana Lin

Nora Lum alias Awkwafina följer upp sina uppmärksammade roller i storfilmerna Ocean’s Eight och Crazy Rich Asians med något mindre, något mer småskaligt och får man väl säga något betydligt mer personligt. The farewell handlar nämligen om kulturkrockar, att försonas med det förflutna och en stundande död i det gamla hemlandet.

Awkwafina spelar New Yorkbon Billi som är arbetslös, pank, efter med hyran och något av en besvikelse för sina föräldrar som en gång i tiden lämnade Kina för att söka lyckan i USA. Fast nu får hon plötsligt annat att tänka på än det där stipendiet hon sökt, men inte fått. För när mor och far avslöjar att hennes kära faster Nai Nai ligger för döden skakas tillvaron i grunden.

Twisten i sammanhanget är dock att släktingen inte har en aning om sitt dåliga tillstånd. Allt för att man enligt kinesisk tradition ska bespara henne den tyngd vetskapen om sjukdomen skulle innebära. Därför har alla närstående kommit överens om att de ska samlas i Nai Nais hemstad Changchun under förespegling att de ska fira den tystlåtne kusinens bröllop med sin japanska flickvän snarare än att umgås med henne under den sista tiden i livet.

Det behöver väl knappast påpekas att döden är ämnet för dagen i Farewell. Det är den som spökar genom hela filmen. Inte minst har Billi och resten av släkten olika uppfattningar om huruvida det är rätt eller ej att inte avslöja för Nai Nai hur det ligger till med hälsan. Billi är frustrerad över att inte få berätta, men biter sig i tungan och låter bli.

Samtidigt är det viktigt att framhålla att The farewell är långt ifrån någon depporgie. Det allvarliga ämnet avhandlas förvisso seriöst. Fast det är inte det enda det pratas om, och handlaget är långt ifrån blytungt. Det finns mycket subtil fingertoppskänslig humor i mixen som lättar upp helheten. Sådant som släktingarnas diskussioner om för- och nackdelar mellan USA och Kina och skildringen av icke fungerande funktioner i det gamla kommunistsamhället får en ständigt att dra på munnen.

Så visst, Farewell har sina sorgliga drag, men det man tar med sig hem efteråt är trots allt värmen och livsglädjen det hela utstrålar. Samt påminnelsen om att ta vara på tiden med ens nära och kära. För man vet aldrig när allt tar slut.