Nominera 2020 års stipendiater

Bedrup Det är hög tid att nominera årets kandidater till Bedrupfonden.

Nu söker vi efter 2020 års stipendiater bland de lokala idrottstalangerna. Senast den 13 januari ska förslagen på årets kandidater till Bedrupfonden vara tidningen tillhanda.

Vem kan söka?

Aktiva idrottare och ledare i Hässleholm och Osby kommun.

Skicka din ansökan/ditt förslag senast den 13/1 2020 till bedrupfonden@nsk.se, eller med post till Norra Skåne, Östergatan 5, 281 31 Hässleholm. Märk kuvertet ”Bedrup”.

Vår jury kommer under januari att, utifrån de förslag/ansökningar som kommit in, välja ut 10 kandidater som går vidare och bli nominerade. Därefter får allmänheten möjlighet att rösta på sin favorit under våren.

Tre vinnare kommer att presenteras i tidningen under våren 2020.

Vinnaren med flest röster får ett stipendium à 30 000 kronor. Tvåan får 20 000 kronor, och trean får 15 000 kronor.

I fjol gick stipendierna till Isac Ahlqivst, Mathilde Janzen och Ebba Eriksson.