Alice Jönsson fångade drömmen på Malmö opera

Det var på Malmö opera Alice Jönssons dröm föddes när hon var sju år gammal. Förra året var det också där den slog in för den då nioåriga Skanörsbon.

Alice Jönsson

Ålder: 10 år.

Bor: Skanör.

Aktuell med: Som Chip i Skönheten och odjuret på Malmö opera. 2019 var hon även med i Matilda the musical och medverkade på Malmö operas insamling till Musikhjälpen i december.

Lyssnar på: Håkan Hellström, Ted Gärdestad och Alice Babs.

Bästa film: Titanic.

Intressen: Titanic och att rita. ”Jag tycker att det är spännande med historia och har läst många böcker och sett många filmer om Titanic.”

Idol: Marianne Mörck. ”Jag älskar henne! Hon är så härlig. Jag jobbade med henne i Matilda.”

Förebild bland musikalartister: ”Alla mina kollegor, det är så roligt att jobba med dem och de har lärt mig jättemycket.”

2019 var minst sagt ett händelserikt år för den numera tioåriga Alice Jönsson. Under våren axlade hon två roller i Malmö operas uppsättning av Matilda the musical, som Amanda och understudy för Matilda, och spelade därpå rollen som tekoppen Chip i musikalen Skönheten och odjuret som hade sin premiär i oktober och fortfarande spelas på Malmö opera fram till och med den 30 april. Operan har helt enkelt blivit Alices andra hem.

– När jag är här på Operan, jag älskar det. Jag glömmer allt annat och tänker bara på det som händer här och nu. När jag får gå in i min roll … då är jag inte Alice längre, säger Alice Jönsson och tittar drömskt ut över Malmö operas pampiga foajé där intervjun äger rum.

Alice Jönsson föddes den 1 augusti 2009 och har bott i Skanör i hela sitt liv. Intresset för musik har hon alltid haft och hon deltog i både babyrytmik och barnkörer i Skanör Falsterbos församling i tidiga år. Förebilden var storasyster Elin Jönsson som ofta sjöng i hemmet.

– Min storasyster har alltid sjungit väldigt mycket så jag har lyssnat på henne och blev själv också intresserad av musik och sådant med tiden, berättar Alice.

Men drömmen om att faktiskt själv stå på scen föddes när hon som sjuåring såg Snödrottningen på Malmö opera som Elin medverkade i.

– Jag ska berätta en rolig sak. Mamma och jag satt i publiken och tittade och jag sa till mamma: ”Någon gång ska jag stå där uppe.”. Jag hade bestämt mig för att jag bara skulle stå där. Mamma trodde jag var en liten fegis, men sedan kom Matilda och då stod jag där! Och jag gör det nu också med Skönheten och odjuret, säger Alice nöjt.

Alice mamma Anna Jönsson nickar instämmande och skrattar.

– Mina tjejer är två helt olika personligheter. Elin är otroligt social och Alice var väldigt blyg som liten. När hon sa detta tänkte jag mest att kära vän, du kan inte stå där. Men efter bara ett par år så gjorde hon det. Jag kommer ihåg att jag verkligen såg på henne att hon ville göra det här, och det är inte så att jag inte stöttade henne, men det är så många saker som måste klaffa. Du ska inte bara kunna sjunga, dansa och agera, du måste framförallt våga stå där på scenen också och fånga publiken, säger Anna Jönsson.

Men Alice hade målet tydligt och klart för sig. När storasyster Elin några år senare såg en annons där Malmö opera sökte barn till den kommande uppsättningen av Matilda the musical, visade hon den för Alice som nappade direkt.

– Jag tänkte att jag testar, säger Alice och berättar om de tre olika uttagningarna som hon gick på som till slut ledde fram till att hon fick börja på Matildaskolan, ett samarbete mellan Kulturskolan i Malmö och Malmö opera. Här fick 60 barn kvällstid och helger undervisning i sång, dans och teater för att förberedas på att vara med i musikalen. Men av de 60 barnen var det bara 27 stycken som gick vidare och fick en roll i Matilda. En av dem var Alice Jönsson.

– När jag fick reda på att jag hade fått en roll sprang jag ut i trädgården och ringde upp pappa och bara skrek. Och min storasyster började gråta. Själv fattade jag det inte riktigt. Jag var helt chockad, säger Alice.

Rollen hon skulle göra i Matilda var karaktären Amanda men med bara fyra veckor kvar till premiären fick hon frågan om hon kunde lära sig huvudrollen också, Matilda.

– Även om det var kort tid att lära sig den på kände jag att jag ville testa och det gick, säger Alice stolt.

I mars 2019 blev det äntligen dags för premiären och för Alice Jönsson att inta Malmö operas scen på riktigt och spela inför en stor publik – precis som hon drömde om bara några år tidigare. Men någon nervositet fanns inte.

– Nej, faktiskt inte. Det kändes bara som att det var där jag skulle stå, säger Alice tvärsäkert.

Hur var det för dig Anna att se Alice stå på scen då som hon faktiskt svurit på att hon skulle göra en dag?

– Det är underbart att se ens barn göra det de älskar. Det är det som en förälder vill göra. Och just med Matildamusikalen var det så mycket sång och dans samtidigt, en stor utmaning och det var väldigt kul att se.

När det stora Matildaäventyret var över väntade nästa utmaning för Alice Jönsson. Efter att ha gått på audition för rollen som Chip i musikalen Skönheten och odjuret fick hon redan dagen därpå reda på att rollen var hennes och tillsammans med tre andra barn delar hon på föreställningarna.

– Chip är en väldigt rolig roll eftersom man får vara en skulptur. När jag spelade Amanda i Matilda var jag en vanlig person, nu är det något helt annat. Jag har en stor sked och en sockerbit på huvudet, ler Alice.

Förutom rollen som den busiga Chip står även Malmö operas barnkör på schemat under våren med start nu i januari. En barnkör som ofta får medverka i Operans uppsättningar.

– Det ska bli jätteroligt att få sjunga ännu mer och det kan ju ge mig fler roller också, säger Alice.

Vilket är ditt bästa råd till andra barn som sitter i publiken och drömmer om att stå på scen, precis som du gjorde när du såg din syster?

– Då tycker jag att man ska försöka. Kanske gå med i en kör och ser man en audition så tycker jag att man ska söka och prova. Kommer man längre är det bara att köra på.

Och om man redan är med i en kör men kanske är lite rädd för att ställa sig på en scen?

– En sak att tänka på är att man inte ser så mycket av publiken fast man tror det. Hela salongen ser jätteliten ut när man står på scenen. Det kan vara bra att veta.

Du är tio år nu, om du får drömma fritt, vad gör du om tio år?

– Jag vill spela teater och utbilda mig till skådespelare. Jag vill även fortsätta med sången och bli musikalartist. Det är vad jag vill bli allra mest.

Har du någon drömroll?

– Nej, men jag vill bli världskändis! Så jag tänker jobba mig uppåt och bli större och större. Så efter Skönheten och odjuret ska jag söka allt jag kan. Gå på auditions. Jag hoppas att det kan bli fler roller här på Operan för jag tycker verkligen att det är roligt att vara här. Det känns tryggt.