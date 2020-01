Skådespelaren Edd Byrnes har avlidit i en ålder av 87 år.

Han hade en lång skådespelarkarriär och medverkade bland annat i tv-serien 77 Sunset strip samt i Grease (1978), där han gjorde rollen som tv-värden Vince Fontaine.

Bland några av hans övriga filmer och tv-shower kan nämnas Maverick (1957 till 1960), The Deep six (1958), Marjorie morningstar (1958), Wicked, wicked (1973) Mankillers (1987), Troop Beverly Hills (1989) och Shake, rattle and roll: an American love story (1999).