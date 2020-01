Bäst solchanser på söndag

Skåne Helgvädret bjuder på mycket moln men även chans till sol finns. Enligt SMHI ser söndagen ut att bli den dagen som är bäst för den som planerar utomhusaktiviteter.

Och den som trodde att våren var på väg kan glömma detta för i nästa vecka väntas betydligt kallare luft komma in.

Fredagen väntas bli en solig dag, men då det kommer in en del moln under morgonen är det osäkert hur mycket solen kommer att kunna lysa igenom de höga slöjmolnen.

– Det finns en viss chans till sol och det ser inte ut som det kommer att blåsa så mycket. Temperaturen ligger kvar i den här milda luftmassan vilket innebär att vi hamnar runt 6 grader, säger Alexandra Ohlsson, jourhavande meteorolog vid SMHI.

Ett regnområde väntas komma in redan under natten till lördagen. Och under dagen blir det lite skurar som drar in i västvinden. Dagstemperaturen blir ungefär som fredagen – cirka 6 grader och med frisk sydlig vind.

– Vi får räkna med att lördagen blir en molnig dag, men det kan bli några solchanser, men i så fall först fram mot eftermiddagen och sena kvällen, säger Alexandra Ohlsson.

Söndagen bjuder på betydligt mer sol, det blir endast lite lätt molnighet och temperaturen håller sig runt 5 grader.

– Vinden kommer att vrida mot nordväst och det blir inte så mycket blåst utan mest måttlig vind, säger Alexandra Ohlsson.

Den som trodde att våren var på väg kan glömma detta för under natten mot måndagen är kallare luft på väg in.

– Vi kan vänta oss en ganska solig inledning på nästa vecka, men samtidigt tilltar vinden och det blir lite blåsigare. Vi får även räkna med några minusgrader, säger Alexandra Ohlsson.