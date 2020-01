Charmigt och mysigt för den musikalälskande publiken

Taylor Swift i Cats. Foto: Universal Pictures via AP

Recension

FILM

Cats

Regi: Tom Hooper.

Medverkande: Ian McKellen, Judi Dench och Idris Elba med flera

Betyg: 3

Säg Beatles till popälskare, Hank Williams till countryfantaster eller Beethoven till finsmakare av klassisk musik och en nästan religiös stämning lägger sig över de frälsta.

Det samma gäller Andrew Lloyd Webber när samtalet kommer in på musikaler. När MGM stängde butiken för sin klassiska musikalepok i slutet av 1950-talet trodde många att den gick i graven för evigt. Låt så vara att Sound of Music kom i mitten av 1960-talet och att Streisand gjorde ett antal musikaler under årtiondet, men genren levde i princip på konstgjord andning.

Nu i modern tid har Abba-rullarna Mama Mia satt bollen i rullning igen och eftersom Cats är en av historiens mest framgångsrika uppsättningar på musikalscenen förefaller en filmatisering inte vara ett långskott.

Man pressar in ett större antal kända namn som Idris Elba, Ian McKellen Judi Dench och Taylor Swift i kattkostymer och låter dem bjuda på visuell ögonfägnad inramat av spektakulära scenografier.

Bakom kattmaskerna finns mänskliga drag av kärlek, ondska, vänskap och andra känsloyttringar. Storyn är dock ointressant eftersom den bara är som en torr gran som ska fyllas med glittrande julpynt som lyser upp himlen.

Och visst är det charm och mys utan för mycket klös för hela slanten. Att bygga filmen på kattdikter från boken Old Possum’s Book of Practical Cats av T. S. Eliot är bara det en långsökt prestation. Jag är säker på att en öronmärkt publik kan se ljuset här men själv måste jag erkänna att trots förtjänsterna är mänskliga katter lite svårtuggat för mig i längden.