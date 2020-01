Häktad för våldtäkt mot barn

HÄSSLEHOLM

Vid 21-tiden i måndags kväll greps en 33-årig man, misstänkt för att tidigare under kvällen ha våldtagit ett barn på en adress i Hässleholm.

På fredagen häktades mannen, på sannolika skäl misstänkt för brottet.

– Det gjordes en anmälan direkt efter händelsen och en patrull åkte omedelbart till platsen och grep mannen, säger åklagaren Pernilla Tallinger, som är förundersökningsledare.

På grund av förundersökningssekretessen vill hon inte säga något om offrets ålder, mer än att det handlar om ett barn som är under 15 år.

Åklagaren har nu två veckor på sig att väcka åtal mot mannen.

Under häktningsförhandlingen nekade han till att ha begått brottet.