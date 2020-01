Kommun ordnar företagardialog

Osby Nästa vecka ordnas ett dialogmöte med ett 50-tal Osbyföretagare som en del i arbetet med att förbättra företagsklimatet.

Representanter för Osby kommun har vid flera tillfällen klargjort att krafttag ska tas för att företagsklimatet i kommunen ska förbättras.

Bakgrunden är bland annat att kommunen fram tills ifjol dalat i Svenskt Näringslivs rankning.

Ifjol skedde en liten förbättring när Osby klättrade 23 placeringar till plats 248 av 290. Enkäten som ligger till grund för årets rankning skickades ut till företagare i början av januari.

Nu hoppas kommunen kunna avancera än mer och som ett led i det har kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) och tillväxtchefen Carl-Johan Löwenberg bjudit in i ett 50-tal företagare till ett dialogmöte den 27 januari.

Fokus ska ligga på hur företagare, tjänstepersoner och politiker ska samspela.

– Det är viktigt att politiker, tjänstepersoner och företagare möts och diskuterar gemensamma frågor som bidrar till ökad förståelse för varandras förutsättningar. Detta kan i sin tur ge ett bättre företagsklimat, säger Niklas Larsson (C).

Efter mötet ska deltagarna få möjligheten att svara på en enkät som i sin tur ska utgöra en del av förbättringsunderlaget.