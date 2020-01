Magnifik Hedwig utmanar på Hipp

Hedwig and the angry inch hade premiär på Hipp på torsdagskvällen med Lindy Larsson i huvudrollen som ”den internationellt ignorerade” rockstjärnan Hedwig. Foto: Mats Bäcker

Recension

SCEN

Hedwig and the angry inch

Musikal av John Cameron Mitchell med musik och sångtexter av Stephen Trask

Regi: Dritëro Kasapi

Scenografi och kostym: Annika Bromberg

Ljusdesign: Robert Claesson

Ljuddesign: Anders Ekstedt

Videodesign: Johannes Ferm Winkler

Kapellmästare: Peter Tikkanen

Koreografikonsult: Lidia Vos

Mask: Elisabeth Karlsson

Medverkande: Lindy Larsson, Mari Götesdotter och musikerna Peter Tikkanen, Mikael Gökinen, Laszlo Dancs, Amanda Savbrant

Premiär på Hipp i Malmö den 18 januari 2020

Hedwig and the angry inch på turné:

16/1-29/2: Hipp i Malmö

7/3: Kulturhuset Anders, Höör

11/3: Sibbhults Folkets hus

13/3: Teaterhallen, Tomelilla

14/3: Humlescenen, Bromölla

19/3: Staffanstorps Kulturhus

25/3: Teater Grand, Simrishamn

27/3: Jarl Kullescenen, Ängelholm

28/3: Flora Biografteater, Sjöbo

1/4: Kulturhuset Flamman, Svedala

3-4/4: Landskrona Teater

7-8/4: Stadsteatern Lund

16/4: Teatersalen, Förslövs skola

18/4: Ystads teater

21/4: Kristianstad Teater

22/4: Storan, Helsingborg

23/4: Borgen, Osby

25/4: Kävlinge Kulturscen

28/4: Kulturhuset, Röda salongen, Hässleholm

3/5: Kulturhuset Björnen, Åstorp

En blandning av show, rockkonsert och musikal med en queersaga som röd tråd, ungefär så kan man beskriva Hedwig and the angry inch. I versionen som är vårens stora turnéproduktion i Skåne – ett samarbete mellan Malmö stadsteater, Malmö Opera och Riksteatern – är det mer rockkonsert än musikal och mer svart humor än sårig svärta.

Det blir till en speciell upplevelse, en glamrockshow med edge som lämnar en bitterljuv efterklang.

Lindy Larsson är magnifik i rollen som Hedwig, kaxig och fräck, ostadigt säker på sina höga klackar dompterar han publiken för att i nästa stund bryta ihop och bli en människa som skälver in i minsta del.

Han matchas fint av Mari Götesdotter i rollen som allt-i-allon och maken Yitzhak, en transperson som inte får leva ut sin dröm och som utstrålar förtvivlan i sin djupa och bespottade kärlek för Hedwig.

Temat i sagan är människors längtan och sökande efter kärlek och bekräftelse. Hedwig fascineras av den antika myten om de tre könen som alla hade två ansikten, fyra armar och fyra ben och som Zeus kände sig hotad av. Han klöv dem mitt itu och sedan dess letar alla efter sin andra hälft, något som beskrivs i sången Hur kärleken blev till (The origin of love), en av musikalens största hits.

Hedwig är ”den internationellt ignorerade” rockstjärnan vars show publiken får följa under kvällen. Förutom att framföra sina sånger berättar hon även sitt livs historia. Det börjar med uppväxten som Hansel i Östberlin, hur hon möter den amerikanske soldaten Luther och ser en chans att komma till USA.

För att kunna gifta sig med sin Sugar Daddy måste hon genomgå en könsoperation. Den misslyckas och Hedwig får en stump kött och ett ärr mellan benen – en ”angry inch”. Det döper hon även sitt band till. För att spä på eländet lämnar hennes amerikanske make henne efter ett år, samma dag som Berlinmuren faller. Hedwigs stora offer var förgäves. Hedwig träffar en ung amerikan, Tommy, och hjälper honom dra igång en karriär som rockmusiker. Han blir stor med hjälp av hennes låtar, men när han får veta att hon inte är kvinna lämnar han henne. Hedwig följer efter honom och spelar i samma städer som han gör och under sin konsert, när draperierna runt scenen inte är fördragna, hör hon de smärtsamma basgångarna från hans.

Hedwigs konsert blir en tillställning med rejält ös, rockkvartetten på scenen blåser nästan ut salongen (känsliga personer rekommenderas att ta med öronproppar), scenografin är effektiv, just en scen med en ljusrigg som tippar över och med videoprojektioner på människor och händelser i bakgrunden

Upphovsmannen själv, har jag läst, beskriver inte sitt verk som en historia om en transperson, utan om en som blir tvingad av sin omgivning – i grunden av patriarkatet – att välja kön för att få något att hända, här, att gifta sig.

Hedwig blir både och eller varken eller, en Berlinmur, kanske, mellan de två könen. En utmanande käftsmäll mot könsidentiteternas tankevärld är musikalen i alla fall.