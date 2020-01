Så återvinner du julblommorna

Hyacinterna har spridit doft och prakt under de gångna helgerna men vissnat i takt med att julen dansat ut. Precis som många av oss brukar inredaren Frida Ramstedt slänga just de växterna på komposten eller i soporna. Men i år, berättar hon på sin blogg Trendenser, ska hon spara lökarna, för att plantera om dem till våren.

Hyacinterna har spridit doft och prakt under de gångna helgerna men vissnat i takt med att julen dansat ut. Precis som många av oss brukar inredaren Frida Ramstedt slänga just de växterna på komposten eller i soporna. Men i år, berättar hon på sin blogg Trendenser, ska hon spara lökarna, för att plantera om dem till våren. Klipp av blomstängerna och lägg lökarna med blasten kvar på en mörk och torr plats, så kan de planteras om i rabatten eller i en kruka på uteplatsen när temperaturen stiger igen. På Weibulls hemsida ges råd om hur man återanvänder andra julblommor som cypress och amaryllis. (TT)

Gnugga bort sotet från kaminen

Har du glas på din kamin eller murspis måste du ideligen kämpa med sot som svärtar. Om du inte rengör glaset med jämna mellanrum riskerar förbränningsresterna att fastna. Det finns ett enkelt knep för att få skinande rent glas igen utan kemikalier och rengöringsmedel. Blöt ett tidningspapper, doppa det ordentligt i askan som har blivit kvar efter eldningen och gnugga mot glaset. Sotet sugs lätt upp av den våta askan – ta i lite extra där det behövs. Torka sedan av glaset med en fuktad trasa eller svamp.

De första fröerna kan sås

Hör du rasslet från fröpåsarna? Drömmer du om aubergine, växthusgurka och långböna samt rotselleri och kronärtskocka? Fröhandelsföretaget Impecta tipsar om att det är dags att förbereda sådden. Kom även ihåg blommorna; såväl begonia och trädgårdsverbena som pelargon och blomstertobak mår bra av att sås redan nu. Använd små krukor, gärna ekologiska sådana, som kan brukas både för sådd och omplantering. Under årets första månader bör du belysa sådderna extra. En enkel ledlampa fungerar utmärkt.

Frön för gladare fåglar

Bjud in små hungriga gäster till trädgården i vinter. Med ett fågelbord höjer du både mysfaktorn i trädgården och hjälper småfåglarna att bli mätta. Tidningen Hus & Hem vet hur du ska göra:

q Fåglarna behöver fett. Se till att fröblandningen innehåller fettrika fröer som solros- och hampafrön.

q Placera fågelbordet bland träd och buskar, så att det blir svårare för rovfåglarna att upptäcka småfåglarna.

q Använd gärna en fröautomat, så att det inte kommer avföring i maten, annars kan bland annat salmonella spridas. Gör rent fågelbordet regelbundet.