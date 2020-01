De har chans på Guldbaggar

Kultur och nöje Ikväll är det dags för Guldbaggegalan. Här är de nominerade till kvällens gala.

Kvällens gala leds av manusförfattaren och skådespelaren Emma Molin. Bland nomineringarna för bästa film finns bland andra 438 dagar, And then we danced, Om det oändliga, Sune – Best man, Ring mamma! och Quick. Guldbaggegalan delar ut pris i 20 kategorier och direktsänds på SVT1 med start klockan 20.

Alla Guldbaggenomineringar 2019

Bästa film: 438 dagar, And then we danced, Om det oändliga, Sune – Best man och Transnistra.

Bästa regi: Levan Akin (And then we danced),

Roy Andersson (Om det oändliga), Jon Holmberg (Sune – Best man) och Pella Kågerman och Hugo Lilja (Aniara).

Bästa kvinnliga huvudroll: Pernilla August (Britt-Marie var här), Vígdis Hentze Björck (Fågelfångarens son), Emelie Jonsson (Aniara) och Sanna Sundqvist (Ring mamma!).

Bästa manliga huvudroll: Levan Gelbakhiani (And then we danced), Jonas Karlsson (Quick), Johannes Kuhnke (Jag kommer hem igen till jul) och Gustaf Skarsgård och Matias Varela (438 dagar).

Bästa kvinnliga biroll: Evin Ahmad (Ring mamma!), Alba August (Quick), Sissela Benn (Sune – Best man) och Bianca Cruzeiro (Aniara).

Bästa manliga biroll: Tomas von Brömssen (Sune – Best man), David Dencik (Quick), Ulf Stenberg (Fraemling) och Bachi Valishvili (And the we danced).

Bästa manus: And then we danced, Om det oändliga, Ring mamma! och Quick.

Bästa foto: And then we danced, Quick och Eld & lågor.

Bästa klippning: Josefin & Florin, Quick och Transnistra.

Bästa kostym: Eld & lågor, 438 dagar och En del av mitt hjärta.

Bästa ljud/ljuddesign: 438 dagar, Josefin & Florin och Jag kommer hem igen till jul.

Bästa mask/smink: En del av mitt hjärta, Quick och Eld & lågor.

Bästa originalmusik: 438 dagar, Eld & lågor och Sara med allt sitt väsen.

Bästa scenografi: And then we danced, Om det oändliga och Eld & lågor.

Bästa visuella effekter: Eld & lågor, 438 dagar och Aniara.

Bästa dokumentärfilm: Fraemling, Josefin & Florin och Transnistra.

Bästa kortfilm: Ingen lyssnar, Excesss will save us och Psychic.

Bästa utländska film: Kapernaum, Marriage Story och Parasit.

Vinnarna presenteras på Guldbaggegalan som äger rum den 20 januari och visas i SVT1 och på SVT Play.