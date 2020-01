Låtskrivaren och sångaren David Olney har avlidit i en ålder av 71 år.

Han började i bandet Simpson men flyttade sedan till Nashville för att satsa på sin karriär. Han skrev sånger och släppte över 20 album, där han bland annat samarbetade med artister som John Hadley och Sergio Webb.

Bland några av hans album kan nämnas Ache of longing (1994), High, wide and lonesome (1995), One tough town (2007) och Robbery & murder (2012).

Hans sånger har sjungits av bland annat Johnny Cash, Steve Earle, Linda Ronstadt och Emmylou Harris.