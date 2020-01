Jämnt lopp i Guldbaggekampen

Levan Akins And then we danced fick en Guldbagge för bästa film och vann även kategorierna bästa manus, bästa manliga huvudroll och bästa foto. Foto: Lisabi Fridell

Fyra guldbaggar var. Det fick storvinnarna på måndagens Guldbaggegala – Levan Akins And then we danced och Hugo Lilja och Pella Kågermans Aniara. Och så hamnade ännu ett exemplar av barnfilmpriset Gullspiran i Malmö – hos regissören och animatören Christian Ryltenius.

Filmatiseringen av Harry Martinsons rymdepos Anira är regissörerna och manusförfattarna Hugo Lilja och Pella Kågermans långfilmsdebut.

– Hur stort och häftigt projekt det här var fattade vi inte riktigt förrän vi kom i gång. Ett tag under processen kände vi att allt hängde i luften som en trippelskruv på väg mot magplask, sade Pella Kågerman i en intervju i Skånska Dagbladet i våras inför biopremiären.

Att det inte blev ett magplask har regissörsduon redan fått många bevis på och måndagens fyra guldbaggar blev ytterligare ett. Förutom bästa regi till Lilja och Kågerman vann Aniara också bästa visuella effekter, bästa kvinnliga huvudroll till Emelie Garbers som spelar mimaroben och bästa kvinnliga biroll till Bianca Cruzeiro som spelar Isagel.

Fyra Guldbaggar blev de också till Levan Akins hyllade kärleksdrama i georgisk dansmiljö – And then we danced.

– Den här filmen är gjord med så mycket kärlek från alla oss som är med, sade Levan Akin i en intervju med Skånska Dagbladet när filmen i höstas presenterades som Sveriges Oscarsbidrag.

And the we danced var från början nominerad till sju Guldbaggar och tog också hem det tyngsta för bästa film. De övriga tre var bästa manliga huvudroll till Levan Gelbakhiani som spelar dansaren Merab, bästa manus till Levan Akin och bästa foto till Lisabi Fridell som därmed blir andra kvinnan någonsin att få pris för bästa foto. Först var Ita Zbroniec-Zajt för Yarden 2016. Regissören Michael Håfströms Quick, som även den hade sju nomineringar, fick nöja sig med två. David Dencik prisades för bästa manliga biroll för gestaltningen av Thomas Quick/Sture Bergwall och så vann den bästa mask och smink.

Två Guldbaggar gick också till Måns Mårlind och Björns Steins Romeo- och Julia-historia i svensk tivolimiljö – Eld & lågor. Den hade sex nomineringar och vann bästa kostym och bästa originalmusik.

Vad gäller skånska Guldbaggar blev det ett klent resultat. Sissela Benn var nominerad till bästa kvinnliga biroll för sin roll som Sunes mamma men där gick priset som sagt till Aniara

Vejbystrand-uppväxta Lisa Aschan hade chans på en bagge för bästa manus för Ring mamma! men det gick inte vägen.

Däremot hamnade specialpriset Gullspiran för enastående insatser inom barnfilm i Malmö, hos regissören och animatören Christian Ryltenius.

Ryltenius har tidigare arbetat som animatör på Per Åhlins PennFilm och är numera en av ägarna till Malmöbaserade Sluggerfilm. Han har bland annat regisserat flera Bamsefilmer och också den nya Pelle Svanslösfilmen som hade premiär i fredags.

Det är dessutom bara två år sedan Gullspiran hamnade i Malmö senast. 2017 gick den till barn- och ungdomsfilmfestivalen Buff.

Årets nykomling är Guldbaggegalans yngsta pris och på måndagens gala fick regissören Emily Norling för sin långfilmsdebut med dokumentären Allt vi äger. Ett lite äldre pris är Hedersguldbaggen som delats ut sedan 2001 och i år gick till Lasse Åberg.

På Guldbaggegalan delas också ett publikpris ut och det gick till Ella Lemhagens Jag kommer hem igen till jul.

Bästa utländska film blev koreanska Parasit och bästa dokumentär blev Anna Eborns Transnistra. Även dokumentären Josefin & Florin fick pris, för bästa klippning.