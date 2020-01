Folkmusiksångerskan Norma Tanega har avlidit i en ålder av 80 år.

Hon hade en stor hit på 60-talet med Walking my cat named Dog. Den hamnade på 22:a plats på Billboardlistan. Låten har senare hörts i olika versioner bland annat av Dr Hook & the medicin show, Yo la Tengo och They might be giants.

Bland några av Norma Tanegas övriga sånger kan nämnas You’re dead, som blev ledmotiv i filmen What we do in she shadows (2015).