Studio Ghiblis filmer visas på Netflix

21 filmer från den hyllade japanska animationsstudion Studio Ghibli kommer till Netflix, däribland Min granne Totoro och Oscarsvinnaren Spirited away kommer till Netflix.

Filmerna kommer rullas ut i tre omgångar varav den första omgången kommer den 1 februari. Filmerna kommer att vara textade på 28 språk och dubbade på 20.

– Nu för tiden finns det många bra sätt för en film att nå sin publik. Vi har lyssnat på våra fans och fattat det definitiva beslutet att låta strömma våra filmer. Vi hoppas att människor runt om i världen kommer upptäcka Studio Ghiblis värld på det här sättet, säger Toshio Suzuki som är producent på Studio Ghibli i ett pressmeddelande.

Det rör sig om samtliga filmer ur Studio Ghiblis katalog utom Eldflugornas grav från 1988, en film som när den gjordes inte producerades av studions dåvarande moderbolag utan av bokförlagans förläggare och som haft separat distribution.

