Monty Python-stjärnan är död

Personligt Terry Jones har avlidit. Den brittiske komikern och skådespelaren blev 77 år gammal.

Terry Jones föddes den 1 februari 1942 i den lilla walesiska staden Colwyn Bay.

Han studerade historia vid universitetet i Oxford, där han lärde känna Michael Palin som blev hans skrivpartner. De två deltog bland annat i, och skrev för, de i slutet av 60-talet populära tv-programmen Do not adjust your set och The Frost Report innan de slog sig samman med tre komiker från Cambridge och en amerikansk filmmakare och bildade gruppen Monty Python.

Tv-serien Monty Python’s Flying Circus bjöd under fyra säsonger, mellan 1969 och 1974, en samtidigt anarkistisk, intellektuell och ärkebrittisk humor. Den surrealistiska formen där sketcher gled in i och ut ur varandra och passerade teman ofta kom tillbaka senare i samma avsnitt var Jones i stor utsträckning pappa till. Och den skulle hänga kvar när de gjorde sina långfilmer Monthy Python & the holy grail (Monty Pythons galna värld) från 1975 och Life of Brian (Ett herrans liv) från 1979, båda med Jones som regissör.

Det sista projekt man gjorde med alla sex medlemmarna var Monty Python’s The Meaning of Life från 1983. Efter Monty Python har Terry Jones skrivit flera böcker, gjort tv-dokumentärer om historia – det ämne han studerade vid Oxford – och skrivit film-, tv- och radiomanus. Han skrev också ledartexter i The Guardian, The Daily Telegraph och The Observer där han fördömde Irak-kriget.

2015 regisserade han filmen Absolutely Anything med bland andra Simon Pegg, Kate Beckinsale och Robin Williams. Samma år blev han diagnosticerad med primär progressiv afasi, en sorts frontallobsdemens, som påverkade hans förmåga att kommunicera.

De första varningstecknen hade kommit 2014 när Monty Python gjorde sina återföreningsföreställningar och det visade sig att Jones hade fått svårt att lära sig sina repliker. Vid en intervju i april 2017 berättade Michael Palin att hans vän och kollega inte längre kunde tala.

Terry Jones var gift två gånger, den andra gången med Anna Söderström som är dotterdotter till Alice Timander och som han var gift med fram till sin död på tisdagskvällen och har en dotter tillsammans med.

Han efterlämnar också en son och en dotter från sitt första äktenskap.