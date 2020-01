HÄSSLEHOLM

I gårdagens tidning rapporterades om att hörlurar, så kallade airpods, stulits ur omklädningsrummet under en idrottslektion under måndagen. Nu har också en jackstöld anmälts. Jackan ska också ha försvunnit under en idrottslektion på Hässleholms tekniska skola, men denna stöld skedde under torsdagen i förra veckan.

Förutom jacka försvann också målsägandens mössa och vantar.