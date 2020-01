Den amerikanske skådespelaren Jack Kehoe har avlidit i en ålder av 85 år.

Han hade en lång filmkarriär, och spelade bland i Academy award-vinnande filmerna Melvin and Howard (1980), The sting (1973).

Bland några av hans övriga filmer kan nämnas Serpico (1973), The pope of Greenwich Village (1984), The untouchables (1987), Car wash (1976), Two of a kind (1983), Midnight run (1988) och Young guns II (1990).

Han var även med i tv-serier som The twilight zone, Murder, she wrote och Miami vice.