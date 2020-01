Engelska skolan till semifinal

vi i femman Kvartsfinalen mot Errarps skola avgjordes på sista frågan.

Internationella engelska skolan i Hässleholm ställdes under torsdagens kvartsfinal av Vi i femman mot regerande lokala mästarna från Errarps skola i Ängelholms kommun.

Hässleholmslaget tog efter en jämn match hem segern och vann med 26-22. Men in i det sista var matchen jämn. När det var dags för sista frågan stod det 22-22 mellan skolorna. Errarps skola låste in sitt svar på den avslutande frågan på sex poäng, medan Engelska skolan gjorde det på fyra. Men bara hässleholmarna fick rätt, och avgick därmed med segern.

Nästa veckas lokala semifinaler i den radiosända tävlingen går därmed mellan Södra Utmarkens skola (Ängelholm) och Fröknegårdsskolan (Kristianstad), samt mellan Rinkaby skola och Internationella engelska skolan i Hässleholm.

Respektive tävlingsdagar är den 28 och 30 januari. Den lokala finalen avgörs den 4 februari.