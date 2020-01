Sonny Grosso har avlidit i en ålder av 88 år.

Han arbetade som polis i New York City och var med och sprängde en stor heroinkedja i staden, och detta blev sedan grunden till den prisbelönta filmen The French connection (1971).

Under filminspelningen fungerade Sonny Grosso som rådgivare och han hade även en mindre roll i filmen. Han forsatte som rådgivning vid inspelningar, bland annat till The Godfather.

Efter att han pensionerats från sin tjänst blev han tvproducent för serier och filmer som Kojak, Baretta, Night heat och The seven-ups.