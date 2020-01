Den amerikanske journalisten Jim Lehrer, som i över 30 år varit programledare för PBS Newshour, har avlidit i en ålder av 85 år.

Han har under sin långa karriär varit moderator för tolv presidentdebatter. Han skrev även böcker, som Kick the can (1988), Lost and found (1991), Fine lines (1994), Blue hearts (1993), Purple dots (1998), White widow (1996), The Franklin affair (2005) och Top down: a novel of the Kannedy assassination (2013).

Han fick ta emot många priser och utmärkelser som exempelvis National academy of television arts and science silver circle (1999), Television Hall of fame (1999), National humanities medal (1999) och Walter Cronkite award for excellence in journalism (2008).