Skådespelaren John Karlen har avlidit i en ålder av 86 år.

Han gjorde debut på Broadway 1960 och spelade bland annat flera olika roller i tv-serien Dark shadows (1966 till 1971).

Bland några av de många filmer och tv-serier han gjort kan nämnas Pennies from heaven (1981), Surf Ninjas (1993), Hawk (1966), NYPD (1967), Love is many splendored thing (1967), The sixth sense (1972), Kojak (1973), Hawaii five-O (1976), Most wanted (1977), Starsky & Hutch (1979), Hill Street blues (1982), Murder, she wrote (1989) och Cagney & Lacey (1994 till 1996).