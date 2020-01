Stopp i tågtrafiken drabbar Malmö

Inrikes Det är just nu stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Södertälje. Detta drabbar även tåg på sträckan Stockholm C och Malmö.

Ett omfattande signalfel drabbar tågresenärer runt om i landet. Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm C – Flemingsberg. Detta drabbar tåg på sträckorna Stockholm C – Nyköping/Norrköping/Linköping/Malmö, Stockholm C – Katrineholm/Hallsberg/Karlstad/Göteborg.

Reparatör beräknas vara på plats strax före 16.00, därefter lovar Trafikverket en prognos för när felet kan vara åtgärdat.