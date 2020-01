Var går gränsen för apoteken

På apoteken säljs en sprej som ”kan” bota eller mildra symptomen på förkylning. Det finns flera varianter på marknaden. En reporter från Dagens Nyheter som går in på ett apotek och ställer frågor får veta att sprejerna är jättebra och populära och får beskedet av en av dem är särskilt effektiv (eller bara populär). Det är oklart varför, men rådgivaren menar att det är den kunderna oftast väljer.

Vet man att förkylningssprejer fungerar? Har man efter tusentals år äntligen hittat ett botemedel mot den vanliga förkylningen? Tråkigt nog har man inte det. Det rör sig som ännu en produkt som rör sig mellan kanske och bluff. Företagets egna tester har skett under förhållanden som inte motsvarar dem som råder i verkligheten. Testpersonen har smittats med ett (rätt ovanligt) rhinovirus och har sedan omedelbart sprejat produkten i munnen för att mildra symptomen. De flesta vet inte att de är smittade av förkylning förrän långt senare. Oberoende tester visade däremot ingen effekt av sprejen.

Är det lagligt att säga att något fungerar när det inte kan bevisas vetenskapligt? Tyvärr är svaret ja, och det är där problemen uppstår: i produkterna som står och väger mellan medicin och andra typer av hjälpmedel. Förkylningssprejer räknas i nuläget till samma kategori som tandborstar och annat du kan köpa på apoteken utan att det är medicin. Man kan undra varför, när det är en produkt som påstår sig bota eller lindra en sjukdom.

Det är dags att vi frågar oss var gränsen bör gå för apoteken. De flesta som går in på ett apotek förväntar sig att det som säljs där och påstås bota sjukdomar vilar på vetenskaplig grund. Tyvärr är det alltför många produkter som inte gör det. Det är inte apotekens ansvar att sälja placebo, det riskerar att urholka förtroendet. Det som används för att bota sjukdomar bör kallas medicin och leva upp till de vetenskapliga krav som finns för att man ska få kalla något för det.