Den amerikanske basketspelaren Kobe Bryant förolyckades i helgen i en helikopterolycka i Los Angeles. Samtliga nio ombord miste livet, däribland även Kobe Bryants dotter.

Kobe Bryant spelade för Los Angeles Lakers i NBA och han vann fem NBA-mästerskap och 2008 utsågs han till NBA:s mest värdefulla spelare och samma år tog han guld vid de olympiska sommarspelen i Peking. Detta var USA:s 13:e basketguld i sommar-OS.

Han tog även guld med USA under sommar-OS i London 2012.

Kobe Bryant skrev även manus till Dear basketball, som vann en Oscar i kategorin Bästa animerade kortfilm 2018.

Vid Grammygalan i Staples center, Los Angeles, hedrades Kobe Bryant bland annat med sången It’s so hard to say goodbye, framförd av Alicia Keys och Boyz II.

Staples center är den arena där Kobe Bryant spelade för Lakers under 20 år. Han blev 41 år gammal.