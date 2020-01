Misstänkta Skånefall var inte coronavirus

Malmö De två patienter som vårdades inom infektionsverksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö har inte coronavirus.

Provsvar har nu visat att de misstänkta fallen på Skånes universitetssjukhus i Malmö inte var coronavirus.

Anledning till misstanken var luftvägssymtom i kombination med att patienterna varit på resa i riskområdet Wuhan.

– Vi följde de väl inarbetade rutiner vi har vid fall av det här slaget. Patienterna var isolerade och prover skickades för analys. Resultaten visade att det inte rörde sig om coronavirus, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare, Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Den som rest och befunnit sig i Wuhan i Hubei-provinsen, Kina, och som inom två veckor insjuknar med luftvägsinfektion uppmanas kontakta sjukvården via 1177. Här guidas patienten vidare in och förvarnar sjukvården som ser till att patienten kommer in på ett undersökningsrum direkt utan att träffa andra.