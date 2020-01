Den amerikanska skådespelerskan Marsha Kramer har avlidit i en ålder av 74 år.

Hon gjorde bland annat rollen som Jays assistent Margaret i tv-serien Modern family.

På Broadway gjorde hon sig ett namn som Wendy i Peter Pan (1979). Bland hennes övriga roller kan nämnas The Bill Cosby show, Touched by an angel, Cheers, Frasier, Malcolm in the middle, Days of our lives, NCIS och Newhart.