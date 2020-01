En färgstark och orädd kvinna

Som tidigare meddelats har författarinnan Mary Andersson, Malmö, avlidit.

Mary träffade jag för första gången hos ”John Tivoli Larsson” i Klagshamn på 60-talet när John fyllde 70. Tänkte, den färgstarka kvinnan måste jag lära känna. Och lärt känna varandra har vi gjort genom åren, med att pladdra i telefonen, palla päron, läsa dikter och prosa tillsammans på ”Far i hatten” i Folkets park.

Mary var vegetarian i hela sitt liv. När hennes katt Sigge kom hem med en vigg i gapet blev Mary inte glad. Mary hade ändå talat om för honom att det var det värsta hon visste när han kom hem med fåglar i truten.

När jag bjöd henne på sillafester kunde hon ändå får ner en bit sill, någon enstaka gång. Bara hon slapp se hela fiskar.

Mary skrev många böcker. Hon var autodidakt, men skrev med en sådan inlevelse att tårarna ofta kom när hon skev.

Mary skrev också revy och när ingen annan ville ta rollen fick Mary själv spela. Hon kom in i ”spissbyxor”, sjöng putslustiga visor om politiker. Då blev alla hennes barn och barnbarn plötsligt kissnödiga samtidigt och sprang ut. Mary tog det med ro och sjöng vidare.

Boken hon var mest stolt över var faktaboken Asbestarbetarna berättar. En bok som handlade om arbetarna på Lomma eternitfabrik.

Under det arbetet stövlade Mary upp på Skånska cementfabrikens kontor i Limhamn. Stack en mikrofon under hakan på en tjänsteman och intervjuade honom inför boken. Mary var totalt orädd som person.

Hon besökte de drabbade arbetarna i deras hem när de låg i sina sängar, bredvid stod syrgastuben.

Första föreställningen jag såg av Mary var Maria från Borstahusen med Skånska teatern.

Den utspelade sig i fattigkvarteren på en bakgård på Öster i Malmö. Den kom först som bok och handlade om hennes mormor Maria Ståhl och alla människorna i huset på Bredgatan. Emma och Axel, Malin och Magda, Nhatalia och Skitta Karissa och många andra. Pjäsen minns jag fortfarande starkt efter 40 år.

Jag hade också äran att vara sällskap till Mary på premiären för musikalen Dåliga mänskor på Malmö opera. Också den föreställningen var en stark upplevelse.

Mary var en romantiker. Under många år bodde hon i Bengts hus i ”Glada hörnan” ute i Klagshamn. Där trivdes hon. Lägenheten var hemtrevlig och den lilla sommarstugan hade hon bara några steg ut i trädgården.

Ett tag hade hon också en ”hodda” ute i hamnen.

Marys dröm var också att ha en sommarstuga på landet. Hon ringde på en annons om ett sommarställe. Mannen i telefonen utgav sig inte för att vara mäklare, men har många bekanta som tänkte sälja sina hus.

Huset ifråga hade swimmingpool och kostade 800 000. Mary svarade att hon hellre ville ha jordkällare än en pool, och litta billigare. ”Jag måste ha pengar över för bensin till mopeden osså, för att ta mig dit”.

Med åren blev det mindre tätt med vårt pladder i telefonen. Senast jag var hos Mary var när hon fyllde 90 år.

Döden var starkt närvarande i Marys liv. Med dennes närvaro lever vi också ett rikare liv.

Efter nästan 50 års vänskap blir det en stor saknad. Havet utanför hennes hem här på Limhamn, där får öresundsvinden piska fönsterrutorna, utan Marys nyfikna närvaro.