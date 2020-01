Nybergs & CO begärs i konkurs

Tyringe Verksamheten på Nyberg & CO i Tyringe upphörde på tisdagen och IF Metall har meddelat att de ska begära företaget i konkurs.

Kvarvarande i styrelsen för Svenska Film, har inga planer på att försätta bolaget i konkurs.

– Vi satt i förhandlingar med IF Metall hela måndagen för att nå en lösning. Tanken var att en resterande suppleant i företagets styrelse skulle begära företaget i konkurs. Men det gick inte att genomföra. Så den personen trädde ur och nu har facket gått in för att påbörja konkursen, säger Michel Cardoso Teixeira, ansvarig för nu avvecklade South Sweden Studios, som tillsammans med Nybergs är egna bolag under Svenska Film, som polisen gjorde razzia hos och stängde i förra veckan.

Conny Jönsson, platschef för Nybergs, har sedan verkställande personen i Svenska Film greps, anhölls och sedan häktades i förra veckan, kämpat för att rädda verksamheten i Nybergs och låta de 30 anställda som fanns kvar i legoförpackningen av godis behålla sina jobb.

Michel Cardoso Teixeira har hjälpt Conny Jönsson med förhandlingar med facket och leverantören sedan polisens razzia.

– I morse fick de anställda besked om att Nybergs inte kan fortsätta. Det saknas pengar till löner och skatteskulderna är mycket stora. Den person som är häktad ligger till last för detta, säger Michel Cardoso Teixeira.

Andreas Dahlberg, ombudsman för IF Metall MittSkåne, har suttit i förhandlingar med Conny Jönsson och Michel Cardoso Teixeira under hela måndagen och på tisdagsmorgonen.

– De 30 som är anställda hos Nybergs skulle fått decemberlönen utbetald den 27 januari. Det har de inte fått och därmed lämnar vi in en lönefodran med betalningsuppmaning. Därefter ansöker vi om konkurs. Suppleanten i styrelsen för Svenska Film har meddelat Bolagsverket att vederbörande avträder sitt uppdrag. Vi har fått besked att Svenska Film inte har för avsikt att försätta bolaget i konkurs, säger Anders Dahlberg.