Man död efter skottlossning

Kristianstad Flera samtal kommer in till polisen om höga smällar i området Långebro sent på måndagskvällen. I samma stund kommer en skottskadad man in till sjukhuset i Kristianstad.

På tisdagsmorgonen meddelar polisen att den skottskadade mannen har avlidit av sina skador.

Det var vid 22.30-tiden som samtal kom in till Polisens regionledningscentral om flera höga smällar i området runt Långebro. Ungefär samtidigt kommer det in uppgifter om att en skottskadad person anlänt i privatbil till Centralsjukhuset i Kristianstad. Polis skickades till både Långebro och till sjukhuset för närmare kontroll.

Polis lokaliserade en brottsplats på Långebrogatan och ett större område spärrades av. Kriminaltekniker begärdes samtidigt till platsen för undersökning.

Polisen söker efter en eller flera gärningsmän.

Den skottskadade personen är en man i 25-årsåldern med livshotande skador, uppger Region Skånes presstjänst.

Tidigt på tisdagsmorgonen meddelar polisen att den skottskadade mannen har avlidit. I nuläget finns ingen misstänkt gripen för händelsen.

Personer som har gjort iakttagelser i samband med skjutningen uppmanas att höra av sig till polisen på tel 114 4.