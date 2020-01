Minnesord efter Raoul Wangel

Som tidigare meddelats har Raoul Wangel, tidigare fabrikör och innehavare av Wangels kemiska tvätt & färgeri, ett företag med anor från Hässleholms grundartid, avlidit i en ålder av 89 år.

Raoul Wangel föddes 1930 i Hässleholm i en gammal färgar- och hantverkarsläkt.

Efter skolåren utbildade han sig inom färgeribranschen bland annat i Schweiz och övertog sedan som äldste son sin far Simon Wangels företag.

Tidiga familjeförbindelser med Tyskland ledde till att han lärde känna sin blivande hustru Hannelore från Neuwied. De bildade familj och bodde länge på Ekedal i Hässleholm.

Företaget hade under åren verksamhet, förutom i Hässleholm, även i bland annat Osby och Kristianstad.

Oljekrisen under 1970-talet försämrade möjligheterna för den energikrävande färgarprocessen. Företaget fortsatte som endast kemisk tvätt men lades ned i mitten av 1980-talet.

Raoul var en läsande och nyfiken människa. Med stort intresse för sitt yrkesområde var det ändå de stora livsfrågorna som upptog hans intresse och tankar.

Från en familjebakgrund inom Ebeneser baptistkyrka hittade han så småningom hem till katolska kyrkan där han var aktiv så länge krafterna stod honom bi.

Ekumeniken förblev viktig för honom och biodlingen hemma i Grantinge upptog också mycket av hans tid.

Hannelore gick bort 2012 och saknaden efter henne blev stor. Nu är de åter tillsammans.